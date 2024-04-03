Daily Mail: пицца, чипсы, печенье и мороженое чаще всего вызывают привыкание

Британский клинический психолог Джен Анвин рассказала изданию Daily Mail, что чаще всего у людей развивается зависимость от пяти типов ультра-обработанных продуктов - пиццы, шоколада, чипсов, печенья и мороженого.
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