Екатерина Мочалова: У моей домры есть сестры по всему миру - и в Италии, и в Казахстане

Среди музыкальных чудес только что закончившегося XIV Международного фестиваля Юрия Башмета в Ярославле (спектакль «Волшебная флейта» с плеядой великолепных молодых певцов, ожившие голоса солдат Великой Отечественной в постановке «Волоколамское шоссе» на музыку Шостаковича и Барбера, десятки других ярких событий) заворожила совсем особая краска: в программе музыки барокко в содружестве с клавесином, флейтой, скрипкой, виолой да гамба, лютней и прочими инструментами-европейцами на равных прозвучала наша родная домра.