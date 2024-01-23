НАТО заключило контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм

НАТО подписало контракт на $1,2 млрд на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания документа, передает ТАСС.
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