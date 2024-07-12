Отметим сразу, что любовь к натуральным материалам и светлым оттенкам в интерьере пришли к нам именно из этой страны.
Как живут шведы: 10 секретов обустройства квартир, которые нужны и нам
Комментарии
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елена куприянова
Я, например не хочу вкушать запахи готовой пищи в гостинной, я хочу спать в темноте, а не при свете дня или белой ночи, тем более без чужих глаз. А минимализм, это не шведское изобретение, посмотрите наши исконные избы. Спаленка только для кроватей, горница отделена от маленькой кусочки большой русской печью. А для всяких причиндалов есть чуланы, единственное чего не было это гардеробной, но она и не нужна была.
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7 час.
АМ
Алиса Майская
Очередной бред, почерпнутый блогером у других блогеров.
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6 час.
Элеонора Коган
Очень мило и уютно, мне нравится!!!
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2 час.
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