Как живут шведы: 10 секретов обустройства квартир, которые нужны и нам

елена куприянова

Я, например не хочу вкушать запахи готовой пищи в гостинной, я хочу спать в темноте, а не при свете дня или белой ночи, тем более без чужих глаз. А минимализм, это не шведское изобретение, посмотрите наши исконные избы. Спаленка только для кроватей, горница отделена от маленькой кусочки большой русской печью. А для всяких причиндалов есть чуланы, единственное чего не было это гардеробной, но она и не нужна была.