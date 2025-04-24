В НАО полицейские присоединились к Всероссийской акции «С нами Победа»

Сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу продолжают принимать участие во Всероссийской патриотической акции «С нами победа», рассказывая о подвигах своих родных, о тех, кто приближал Великую Победу не словами, а делами, мужеством и самопожертвованием.
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