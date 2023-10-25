МИД Армении выразил протест послу России из-за передачи на Первом канале

Причиной мог стать выпуск передачи "Куклы наследника Тутти" под названием "Никол Пашинян: предвестник беды" Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении.