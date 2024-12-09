Похудеть к Новому году: 5 ошибок тех, кто хочет сбросить вес любой ценой

Если вы задались целью встретить Новый год в отличной форме, но на календаре уже декабрь, стоит понимать, что похудеть быстро вполне возможно, но не надо забывать и о последствиях такого экстремального сброса веса.
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