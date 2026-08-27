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Медиакратия

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Разрушительное наводнение в Непале могла спровоцировать лавина

Разрушительное наводнение в Непале могла спровоцировать лавина

Первоначальный анализ спутниковых снимков указывает, что смертоносное наводнение в Непале 26 августа, по крайней мере частично было вызвано обрушением крупного […] The post Разрушительное наводнение в Непале могла спровоцировать лавина appeared first on Медиакратия.

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