Первоначальный анализ спутниковых снимков указывает, что смертоносное наводнение в Непале 26 августа, по крайней мере частично было вызвано обрушением крупного […] The post Разрушительное наводнение в Непале могла спровоцировать лавина appeared first on Медиакратия.
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