Счета ИП писателя Дмитрия Глуховского* заблокированы из-за нарушений

Ранее сообщалось, что литератор пытался продать московские квартиры с помощью хитрых схем Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press В числе знаменитостей, у которых ФНС заблокировала счета, оказался писатель Дмитрий Глуховский*.
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