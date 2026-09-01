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Царьград

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Чекунков анонсировал 300 проектов на 30 трлн рублей для Трансарктики

Чекунков анонсировал 300 проектов на 30 трлн рублей для Трансарктики

Алексей Чекунков сообщил о планах реализации 300 инвестиционных проектов на сумму более 30 трлн рублей благодаря Трансарктическому транспортному коридору.

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