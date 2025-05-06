Пакистан нанес ответный ракетный удар по Индии

Пакистан нанес ответный ракетный удар по территории Индии. Как писала «Парламентская газета», вечером 6 мая Индия объявила о проведении военной «Операции Синдур», в ходе которой ударила по «террористической инфраструктуре» в Пакистане.
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