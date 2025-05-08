НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая. /ТАСС/. Индия осведомила послов стран — членов Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, об операции своих вооруженных сил «Синдур» против Пакистана, заявив, что она была направлена не на эскалацию, а на сдерживание.
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