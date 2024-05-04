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Канчельскис о результатах «Спартака» при Слишковиче: «Не показатель. Они станут чемпионами? Нет. Выиграли несколько матчей и, как обычно, начинают говорить…»

Под руководством боснийского специалиста красно-белые провели 5 матчей, одержав 3 победы и дважды сыграв вничью.

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