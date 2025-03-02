Депутаты и эксперты обсуждают закон о защите от агрессивных собак

Депутатам предстоит детально проработать закон о защите граждан от агрессивных собак. Вопросы касаются определения домашних собак, количества собак в доме, правил выгула, ответственности хозяев за поведение собак без поводка и намордника.
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