Xbox Cloud Gaming вводит лимиты для Game Pass: подписчики получат 5-15 часов в месяц

Microsoft объявила об изменениях в работе облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. С ноября подписчики Game Pass потеряют безлимитный доступ к облачной игре: в зависимости от тарифа им будет доступно от 5 до 15 часов в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Песня «Взлетаем н...
- Песня «Взлетаем н...
- 35 лет назад ГКЧП...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым