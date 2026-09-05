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Xbox Cloud Gaming вводит лимиты для Game Pass: подписчики получат 5-15 часов в месяц

Xbox Cloud Gaming вводит лимиты для Game Pass: подписчики получат 5-15 часов в месяц

Microsoft объявила об изменениях в работе облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. С ноября подписчики Game Pass потеряют безлимитный доступ к облачной игре: в зависимости от тарифа им будет доступно от 5 до 15 часов в месяц.

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