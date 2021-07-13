НАША ШКОЛА ПОХОЖА НА ЦВЕТУЩИЙ САД.

Один мудрец сказал, что человек, ощущающий тонко в своей душе влияние природы, может вкусить еще на земле частицу вечного бытия, так как нет легче пути любви и познания Бога, как через ту же .
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