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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о возвращении в «Реал»: «Когда легко – это не для меня, когда тяжело – Жозе помогает. Ситуация в клубе была тяжелой»

Жозе Моуринью объяснил, почему вернулся в « Реал ». – Почему Флорентино Перес снова захотел вас пригласить? – Потому что ситуация была тяжелой.

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