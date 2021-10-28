На Камчатке нашли разбившийся американский бомбардировщик времен войны

rgo.ru/Центр современной истории/Сергей Катков Обломки американского самолета времен Второй мировой войны обнаружили на Камчатке во время экспедиции на полуостров участников Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны.
rgo.ru/Центр современной истории/Сергей Катков Обломки американского самолета времен Второй мировой войны обнаружили на Камчатке во время экспедиции на полуостров участников Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны.
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