Экономист Сафонов объяснил зарплаты выше 1 млн рублей в рыбоводстве

Средняя зарплата выше 1 млн рублей в морском пастбищном рыбоводстве может объясняться особенностями статистики, небольшим числом предприятий и сезонным характером работы, рассказал KP.
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Так рыба сейчас дороже мяса, которое еще вырастить нужно... А тут уже готовенькое ловят, но цены задирают до невозможности. ЖРИТЕ СВОЮ РЫБУ САМИ!!