Чистки в министерстве обороны Артём Шейнин пишет: Уголовное дело заведено в отношении начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил Следственный Комитет.
Грустная статья о наградах паркетных генералов: Тимуру Иванову и спины не хватит, чтобы их все повесить...
Комментарии
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Evgenija Palette
Да, конечно, знал. Меня, например, ПОРАЗИЛО, как, когда какой-то репортер спросил его в кремлевских кулуарах ( было такое видео) - "Как вы думаете..... Кужугетович... мы победим?"... И что же вы думаете, он ответил...? "НЕ ЗНАЮ", - ответил Кужугетович, пожав плечами... "НЕ ЗНАЮ", - ответил МИНИСТР ОБОРОНЫ такой страны, как РОССИЯ... И ЗДЕСЬ ОН - ВЕСЬ!
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5 час.
Evgenija Palette
Поражаюсь дуракам... И, похоже, перевода им не предвидится...
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5 час.
Александр Денисов
Ничего, после отсидки сдаст "награды" в металлскупку.
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2 час.
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