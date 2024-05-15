Грустная статья о наградах паркетных генералов: Тимуру Иванову и спины не хватит, чтобы их все повесить...

Evgenija Palette

Да, конечно, знал. Меня, например, ПОРАЗИЛО, как, когда какой-то репортер спросил его в кремлевских кулуарах ( было такое видео) - "Как вы думаете..... Кужугетович... мы победим?"... И что же вы думаете, он ответил...? "НЕ ЗНАЮ", - ответил Кужугетович, пожав плечами... "НЕ ЗНАЮ", - ответил МИНИСТР ОБОРОНЫ такой страны, как РОССИЯ... И ЗДЕСЬ ОН - ВЕСЬ!