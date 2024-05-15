Грустная статья о наградах паркетных генералов: Тимуру Иванову и спины не хватит, чтобы их все повесить...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Evgenija Palette
Да, конечно, знал. Меня, например, ПОРАЗИЛО, как, когда какой-то репортер спросил его в кремлевских кулуарах ( было такое видео) - &quot;Как вы думаете..... Кужугетович... мы победим?&quot;... И что же вы думаете, он ответил...?   &quot;НЕ ЗНАЮ&quot;, - ответил Кужугетович, пожав плечами... &quot;НЕ ЗНАЮ&quot;, - ответил МИНИСТР ОБОРОНЫ такой страны, как РОССИЯ... И ЗДЕСЬ ОН - ВЕСЬ!
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5 час.
Evgenija Palette
Поражаюсь дуракам... И, похоже, перевода им не предвидится...
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5 час.
Александр Денисов
Ничего, после отсидки сдаст &quot;награды&quot; в металлскупку.
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2 час.

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