Псилоцибин может быть перспективным средством для лечения дисморфофобии

Новое исследование, проведенное в Колумбийском университете, показало, что псилоцибин, активное соединение волшебных грибов, может помочь в лечении дисморфического расстройства тела (BDD), изменяя связи мозга.
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