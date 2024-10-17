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Псилоцибин может быть перспективным средством для лечения дисморфофобии

Псилоцибин может быть перспективным средством для лечения дисморфофобии

Новое исследование, проведенное в Колумбийском университете, показало, что псилоцибин, активное соединение волшебных грибов, может помочь в лечении дисморфического расстройства тела (BDD), изменяя связи мозга.

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