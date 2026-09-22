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Аргументы недели

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Экс-глава вещевого управления Росгвардии Бусыгин получил 8 лет колонии за взятку в 6 млн

Экс-глава вещевого управления Росгвардии Бусыгин получил 8 лет колонии за взятку в 6 млн

Экс-начальник вещевого управления Росгвардии Бусыгин приговорен к 8 годам колонии за взятку в 6 млн рублей, сообщает СК РФ.

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