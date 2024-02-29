Жители ЖК «Юнтолово» остались без интернета из-за прорыва канализации

В общей сложности пострадали порядка 8 тыс. пользователей. Жильцы жилого комплекса «Юнтолово» на Юнтоловском проспекте в Приморском районе Петербурга со вчерашнего дня сидят без домашнего интернета из-за коммунальной аварии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии