Несмотря на украинское гражданство всех троих поджигателей, Лондон упорно ищет русский след.Лондон расследует, может ли Россия быть причастна к поджогам домов премьер-министра Кира Стармера, исполненных гражданами Украины.
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