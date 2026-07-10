В Приморском крае на огороде жителя села Глуховка полицейские обнаружили 42 куста маньчжурской конопли

В рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску пресекли незаконную культивацию наркосодержащих растений 35-летним жителем села Глуховка.
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