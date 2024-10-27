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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов сделал 23 сэйва в матче с «Сан-Хосе». У него 3 победы в 4 играх за «Вегас» при 93,1% сэйвов

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» оказался сильнее со счетом 7:3. 27-летний голкипер сделал 23 сэйва и одержал третью победу в этом сезоне.

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