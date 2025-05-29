Данные жены, сестры и родителей Мединского появились на «Миротворце»

Данные супруги, сестры и родителей Владимира Мединского появились на сайте «Миротворец».Советник президента Российской Федерации и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, был внесён в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» в 2018 году.