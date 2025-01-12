Учёные разработали вакцину от ожирения, которая может позволить есть всё, что угодно, без риска набора веса, — Daily Mail Исследования с использованием бактерии Mycobacterium vaccae показали, что регулярные инъекции защищают от лишнего веса, даже если рацион состоит из жирной и сахаросодержащей пищи.