Рыбакина 9-й раз подряд выиграла в первом круге «Большого шлема»

Казахстанка разгромила Эмерсон Джонс со счетом 6:1, 6:1. Последний раз Рыбакина проигрывала в первом круге «Больших шлемов» на US Open-2022 – сегодняшняя победа стала девятым выходом во второй круг подряд.
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