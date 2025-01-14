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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина 9-й раз подряд выиграла в первом круге «Большого шлема»

Рыбакина 9-й раз подряд выиграла в первом круге «Большого шлема»

Казахстанка разгромила Эмерсон Джонс со счетом 6:1, 6:1. Последний раз Рыбакина проигрывала в первом круге «Больших шлемов» на US Open-2022 – сегодняшняя победа стала девятым выходом во второй круг подряд.

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