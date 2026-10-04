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За ночь над Россией сбили 559 украинских БПЛА

За ночь над Россией сбили 559 украинских БПЛА

За минувшую ночь с 20:00 3 октября до 8:00 4 октября дежурные силы противововздушной обороны перехватили и уничтожили 559 беспилотников ВСУ самолетного типа.

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