В Госдуме прокомментировали ракетный обстрел Кировской области

В Госдуме прокомментировали ракетный удар, нанесённый Вооружёнными силами Украины по городу Кирову. Первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков охарактеризовал такие действия как проявление терроризма и призвал к ответным мерам.
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