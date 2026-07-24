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В Госдуме прокомментировали ракетный обстрел Кировской области

В Госдуме прокомментировали ракетный удар, нанесённый Вооружёнными силами Украины по городу Кирову. Первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков охарактеризовал такие действия как проявление терроризма и призвал к ответным мерам.

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