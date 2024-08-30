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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Валентина Матвиенко: Татарстан Россия потенциалын ныгытуга лаеклы өлеш кертә

Валентина Матвиенко: Татарстан Россия потенциалын ныгытуга лаеклы өлеш кертә

Россия Федераль Җыенының Федерация Советы Рәисе Валентина Матвиенко Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнехановны, Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшинны һәм төбәктә яшәүчеләрне Татарстан Республикасы көне белән котлады.

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