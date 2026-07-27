Россия Президенты Владимир Путин VIII чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларына мөрәҗәгатендә ассызыклаганча, Донецк Халык Республикасы, Луганск Халык Республикасы, Запорожье һәм Херсон өлкәләренең РФ бердәм хокукый кырына интеграциясе тулысынча төгәлләнде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии