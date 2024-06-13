В Кировграде началось возведение Центра культурного развития

Фото: Администрация Кировградского городского округаАлексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области, участвовал в торжественной церемонии закладки первого камня в основание этого важного объекта.
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