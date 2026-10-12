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Регионы России

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«Деловая Россия» предложила инвестналоговый сертификат для поддержки бизнеса

«Деловая Россия» предложила инвестналоговый сертификат для поддержки бизнеса

«Деловая Россия» разработала механизм, который позволит компаниям инвестировать в проекты и получить инвестналоговый сертификат на часть вложенных средств.

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