Арина Шарапова прокомментировала увольнение Екатерины Андреевой с Первого канала

Арина Шарапова выразила свои эмоции по поводу увольнения Екатерины Андреевой с Первого канала. В интервью на YouTube-канале «PROжизнь» Шарапова рассказала, что была шокирована данной новостью и даже плакала.
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