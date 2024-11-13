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Арина Шарапова прокомментировала увольнение Екатерины Андреевой с Первого канала

Арина Шарапова прокомментировала увольнение Екатерины Андреевой с Первого канала

Арина Шарапова выразила свои эмоции по поводу увольнения Екатерины Андреевой с Первого канала. В интервью на YouTube-канале «PROжизнь» Шарапова рассказала, что была шокирована данной новостью и даже плакала.

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Галина Малыхина
Да пора ей уходить, к семье, к детям... ,  на пмж...
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