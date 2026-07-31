Больше выплат, чуть дороже полис: что ждёт автомобилистов с новыми правилами ОСАГО

Эксперты спрогнозировали рост выплат и стоимости полисов ОСАГО. В преддверии форума «Автострахование — 2026» (20–21 августа, Санкт‑Петербург) эксперты рассказали, каких изменений ждать автомобилистам в сфере ОСАГО — сообщает АВТОСТАТ.
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