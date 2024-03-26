У жителя Торопца угнали иномарку

У 23-летнего жителя Торопца угнали Ford Focus. С заявлением молодой человек обратился в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в день происшествия дома у потерпевшего собралась компания из пятерых приятелей.
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