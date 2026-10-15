Президент России Владимир Путин попросит правительство проработать механизмы предоставления отложенного инвестиционного налогового вычета для поддержки долгосрочных проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны подтве...
- Ч 18 ноября Путин о...
- В Магаданской обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым