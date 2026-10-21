Денис Казанский рассказал, что восхищается Сергеем Галицким. «Конечно, восхищение – Галицкий. Понимаете, здесь как-то даже слово «уважение» неуместно, потому что оно немного мой уровень куда-то там ведет, я здесь ни при чем.
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