МИД Германии советует журналистам покинуть Россию

Берлин настоятельно рекомендует немецким журналистам пересмотреть свое пребывание в РФ. Заявление прозвучало от официального представителя МИД ФРГ Себастиана Фишера в ответ на зеркальные меры, принятые против журналистов немецких медиа в России.
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