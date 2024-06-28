МИД Германии советует журналистам покинуть Россию

Берлин настоятельно рекомендует немецким журналистам пересмотреть свое пребывание в РФ. Заявление прозвучало от официального представителя МИД ФРГ Себастиана Фишера в ответ на зеркальные меры, принятые против журналистов немецких медиа в России.