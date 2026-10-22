МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, поддержавший кандидатуры новых членов правительства, ждет от обновленного кабмина эффективной работы на благо россиян.
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