Объём средств на накопительных счетах за 9 месяцев 2026 года вырос на 1,5 трлн рублей, почти весь прирост пришёлся на эти счета, подчёркивая востребованность гибких инструментов с быстрым доступом к финансам.
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