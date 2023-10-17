Красный десерт Джейми Оливера

Этот десерт точно вас удивит. Не только составом, а прежде всего игрой вкусов и ароматов. Сочный, немного влажный, рыхлый пудинг в сочетании с мороженым - как же это вкусно! Поленту в этом рецепте лучше ничем не заменять - она даёт интересную структуру.