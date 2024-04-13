Украинская авиакомпания SkyUp предоставит венгерской Wizz Air в аренду свои самолеты вместе с командой

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила о подписании договора с венгерской Wizz Air. В его рамках SkyUp передаст в аренду три самолета вместе с командами и техническими специалистами, говорится в пресс-релизе компании.
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