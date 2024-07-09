Аэропорты Волгограда и Астрахани закрыты. Есть угроза новой атаки БПЛА

Аэропорты Волгограда и Астрахани временно закрыты из-за угрозы повторной атаки БПЛА ВСУ на регионы.Местные власти уточнили, что аэропорты Волгограда и Астрахани временно закрыты на приём и отправку самолётов из-за угрозы повторной атаки БПЛА ВСУ на регионы.
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