Аэропорты Волгограда и Астрахани закрыты. Есть угроза новой атаки БПЛА

Аэропорты Волгограда и Астрахани временно закрыты из-за угрозы повторной атаки БПЛА ВСУ на регионы.Местные власти уточнили, что аэропорты Волгограда и Астрахани временно закрыты на приём и отправку самолётов из-за угрозы повторной атаки БПЛА ВСУ на регионы.