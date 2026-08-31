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Гинцбург: в течение 3-6 лет могут быть побеждены колоректальный рак и меланома

Гинцбург: в течение 3-6 лет могут быть побеждены колоректальный рак и меланома

Победит ли человечество все виды рака пока неизвестно, но в течение трех-шести лет можно будет излечить такие заболевания, как рак кожи и мочевого пузыря.

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