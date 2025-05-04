Honkai: Nexus Anima – новая игра от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail с элементами ловли покемоновПоследние несколько лет вокруг студии miHoYo ходило немало слухов: якобы разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail трудятся над ещё одной масштабной RPG, которая объединит сюжетную глубину уровня Baldur’s Gate 3 с открытым миром и… источник#Genshin_Impact #Honkai_Star_Rail.