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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Honkai: Nexus Anima – новая игра от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail с элементами ловли ...

Honkai: Nexus Anima – новая игра от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail с элементами ловли ...

Honkai: Nexus Anima – новая игра от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail с элементами ловли покемоновПоследние несколько лет вокруг студии miHoYo ходило немало слухов: якобы разработчики Genshin Impact и Honkai: Star Rail трудятся над ещё одной масштабной RPG, которая объединит сюжетную глубину уровня Baldur’s Gate 3 с открытым миром и… источник#Genshin_Impact #Honkai_Star_Rail.

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