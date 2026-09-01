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Чекунков оценил потребность России в судах для СПГ в 40 танкеров к 2040 году

Чекунков оценил потребность России в судах для СПГ в 40 танкеров к 2040 году

Россия готовится к заметному расширению арктического газового флота. Потребность в специализированных танкерах для перевозки СПГ и стабильного газового концентрата (СГК) для действующих и перспективных проектов к 2040 г.

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