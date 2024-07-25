Скандал в футболе на Олимпиаде-2024, Марио ушел из «Зенита», хозяева Игр 2030 и 2034, «Спартак» перехватил игрока у «Локо» и другие новости

Лена Мисько

Даниил Фомин и Сергей Брызгалов пропустят второй тур #МирРПЛ из-за дисквалификации ❌ ❗️ Дмитрий Радиковский отбыл свою двухматчевую дисквалификацию: согласно пояснению РФС, после возвращения Радиковского в «Локомотив» состоялись два матча, в которых футболист мог принять участие — один в #МирРПЛ, один в Молодёжной футбольной лиге. Дмитрий получил свою дисквалификацию, когда играл за «Арсенал» из белорусского Дзержинска.