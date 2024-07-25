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Не только о футболе

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Скандал в футболе на Олимпиаде-2024, Марио ушел из «Зенита», хозяева Игр 2030 и 2034, «Спартак» перехватил игрока у «Локо» и другие новости

Скандал в футболе на Олимпиаде-2024, Марио ушел из «Зенита», хозяева Игр 2030 и 2034, «Спартак» перехватил игрока у «Локо» и другие новости

1. Олимпийский футбольный турнир во Франции стартовал со скандала! Аргентина забила Марокко на 16-й добавленной минуте, сравняв счет – 2:2.

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Комментарии
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Максим Комаров
В том смысле, что пятница началась:) И пепел Клаасса стучит в мое сердце!
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4 час.
Лена Мисько
Даниил Фомин и Сергей Брызгалов пропустят второй тур #МирРПЛ из-за дисквалификации ❌ ❗️ Дмитрий Радиковский отбыл свою двухматчевую дисквалификацию: согласно пояснению РФС, после возвращения Радиковского в «Локомотив» состоялись два матча, в которых футболист мог принять участие — один в #МирРПЛ, один в Молодёжной футбольной лиге. Дмитрий получил свою дисквалификацию, когда играл за «Арсенал» из белорусского Дзержинска.
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3 час.
Лена Мисько
🤔🤔🤔 Учтем. Оказывается, так можно?
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3 час.

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